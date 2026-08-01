एयर इंडिया मुंबई से टोरंटो के लिए शुरू करेगी सीधी उड़ान
एयर इंडिया ने इस साल विंटर शेड्यूल में कनाडा के लिए नई नॉन-स्टॉप उड़ानों की घोषणा की। मुंबई और टोरंटो के बीच नई उड़ान शुरू होगी, और दिल्ली-टोरंटो मार्ग पर बोइंग 787-9 विमान का परिचालन शुरू होगा। इससे हर महीने 4,400 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी और प्रीमियम सीटों की क्षमता में 71 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
मुंबई, एजेंसी। एयर इंडिया ने इस साल विंटर शेड्यूल में कनाडा के लिए नई उड़ानों की घोषणा की है। कंपनी ने शनिवार को बताया कि वह शेड़यूल में मुंबई और टोरंटो के बीच नई नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करेगी। इसके साथ ही उसने दिल्ली-टोरंटो मार्ग पर नई बोइंग 787-9 (बी787-9) विमान का परिचालन शुरू किया। इससे पहली बार यात्रियों को एयर इंडिया का नया केबिन डिजाइन और आधुनिक अनुभव मिलेगा। कंपनी के अनुसार, इन दोनों सुविधाओं से भारत और कनाडा के बीच हर महीने करीब 4,400 अतिरक्ति सीटें उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही टोरंटो के लिए प्रीमियम सीटों की क्षमता में 71 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें