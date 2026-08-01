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एयर इंडिया मुंबई से टोरंटो के लिए शुरू करेगी सीधी उड़ान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एयर इंडिया ने इस साल विंटर शेड्यूल में कनाडा के लिए नई नॉन-स्टॉप उड़ानों की घोषणा की। मुंबई और टोरंटो के बीच नई उड़ान शुरू होगी, और दिल्ली-टोरंटो मार्ग पर बोइंग 787-9 विमान का परिचालन शुरू होगा। इससे हर महीने 4,400 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी और प्रीमियम सीटों की क्षमता में 71 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

एयर इंडिया मुंबई से टोरंटो के लिए शुरू करेगी सीधी उड़ान

मुंबई, एजेंसी। एयर इंडिया ने इस साल विंटर शेड्यूल में कनाडा के लिए नई उड़ानों की घोषणा की है। कंपनी ने शनिवार को बताया कि वह शेड़यूल में मुंबई और टोरंटो के बीच नई नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करेगी। इसके साथ ही उसने दिल्ली-टोरंटो मार्ग पर नई बोइंग 787-9 (बी787-9) विमान का परिचालन शुरू किया। इससे पहली बार यात्रियों को एयर इंडिया का नया केबिन डिजाइन और आधुनिक अनुभव मिलेगा। कंपनी के अनुसार, इन दोनों सुविधाओं से भारत और कनाडा के बीच हर महीने करीब 4,400 अतिरक्ति सीटें उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही टोरंटो के लिए प्रीमियम सीटों की क्षमता में 71 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

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