तीन तलाक बिल पर बोले ओवैसी- ये कानून सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को रोड पर लाने के लिए है

तीन तलाक बिल दिनभर चली चर्चा के बाद लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के वॉक आउट के बीच गुरुवार को पास कर दिया गया। इसके पक्ष में 245 वोट पड़े जबकि विपक्ष में ग्यारह वोट ही पड़े। उधर, लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद किसी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया तो वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया।

मुस्लिम महिलाएं रोड पर आ जाएंगी-ओवैसी

उधर, तीन तलाक बिल के लोकसभा में पास होने के बाद इसके खिलाफ बोलते एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- “यह कानून सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को रोड पर लाने का है, उनको बर्बाद और कमजोर करना है। और जो मुस्लिम मर्द हैं उनके जेल में डालने का है। यही इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, आप देखना।”

AIMIM President Asaduddin Owaisi on #TripleTalaq Bill passed in LS: Yeh kanoon sirf aur sirf Muslim mahilaon ko road par lane ka hai, unko barbaad aur kamzor karna hai or jo Muslim mard hain unko jail mein daalne ka hai. Yahi is Kanoon ka ghalat istemal hoga, aap dekhna. pic.twitter.com/bOoue1KMCX — ANI (@ANI) December 27, 2018

मौलिक अधिकार के खिलाफ तीन तलाक बिल- खड़गे

लोकसभा में पेश तीन तलाक बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस नेता एम. खड़गे ने कहा कि यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेजने की मांग की, ताकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल सके। लेकिन, वे इसे पास करने में लगे हैं क्योंकि लाकसभा का चुनाव है।

M Kharge, Congress on #TripleTalaq Bill passed in LS: Bill presented is against Constitution,it’s against fundamental rights. We asked for the Bill to be sent to Joint Select Committee to get justice for Muslim women.They tried to get it passed as Lok Sabha polls are approaching. pic.twitter.com/MFlNZNj1Cl — ANI (@ANI) December 27, 2018

फिर सामने आई वोट बैंक की राजनीति- राज्यवर्धन राठौड़

उधर, केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ा ने कहा कि जिस तरीके से तीन तलाक बिल लोकसभा में पास होने के दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉक आउट किया है इससे एक बार फिर से उनकी वोट बैंक की राजनीति सामने आ गई है। ये उनका कूटनीतिक स्वभाव। अब वे राज्यसभा में रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन, हमारा ये सिद्धांत है कि सभी को मजबूत करें और साथ में काम करें।

Union Min Rajyavardhan Rathore on #TripleTalaq Bill passed in LS: The way Congress walked out today, it exposes their vote bank politics again. It’s their diplomatic nature. Now they'll try to stop it in Rajya Sabha. But our philosophy is to strengthen everyone&work together. pic.twitter.com/pM6dzRDtDB — ANI (@ANI) December 27, 2018

गौरतलब है कि तीन तलाक बिल पर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। उसके बावजूद अब तक तीन तलाक के अब तक कई मामले सामने आ चुके है।

