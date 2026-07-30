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एम्स ट्रॉमा सेंटर में 47 करोड़ की लागत से हाइब्रिड ओटी बनेगा

By Ranvijay Singh
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एम्स ट्रामा सेंटर में 47 करोड़ रुपये की लागत से उच्चस्तरीय हाइब्रिड ऑपरेशन थियेटर बनाने के लिए दूसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे गंभीर घायल मरीजों को आसानी से आवश्यक जांच और सर्जरी मिल सकेगी। नए टेंडर में रोबोटिक प्रणाली, इमेजिंग तकनीक और 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन शामिल होगी।

एम्स ट्रॉमा सेंटर में 47 करोड़ की लागत से हाइब्रिड ओटी बनेगा

नई दिल्ली। एम्स ट्रामा सेंटर में अत्याधुनिक हाइब्रिड ऑपरेशन थियेटर बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सात माह में दूसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। यह हाईब्रिड ओटी 47 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके बनने से हादसे में गंभीर रूप से घायल मरीजों को जांच और सर्जरी के लिए अलग-अलग जगहों पर लेकर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स प्रशासन ने जनवरी में ओटी बनाने के लिए टेंडर जारी किया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से एक जुलाई को उसे कर रद्द कर दिया गया था। अब एम्स ने नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जो रोबोटिक डीएसए (डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी), इंट्राऑपरेटिव इमेजिंग और नेविगेशन सिस्टम से युक्त होगा।

इसमें 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन भी होगी। ट्रॉमा, न्यूरो हाइब्रिड प्रोसीजर, ऑर्थोपेडिक से जुड़ी सर्जरी के अलावा जरूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसी को छह माह में हाईब्रिड ओटी का काम पूरा करना होगा।

Ranvijay Singh

लेखक के बारे में

Ranvijay Singh

परिचय एवं अनुभव: रणविजय सिंह को पत्रकारिता में करीब 19 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर प्रमुख संवाददाता स्वास्थ्य, दिल्ली मेट्रो, पेयजल और सामाजिक सरोकार की खबरें कवर करते हैं। इन्हें अपराध, अदालत, तिहाड़ जेल, कृषि, खेल, राजनीति, अन्ना आंदोलन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व दिल्ली सरकार को कवर करने का अनुभव है। कोरोना माहामरी, मायापुरी रेडिएशन, निर्भया कांड, लोकसभा, दिल्ली विधानसभा व नगर निगम चुनाव कवर कर चुके हैं। वह करीब एक दशक से अधिक समय से स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार शोधपरक स्टोरीज लिख रहे हैं। पत्रकारिता के बदलते ट्रेंड्स, डिजिटल कंटेंट व पाठकों की रुचि के अनुरूप अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में दैनिक जागरण से की और 18 वर्ष से अधिक समय तक जुड़े रहे। जहां उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियां सीखी और रिपोर्टिंग में अपनी पकड़ मजबूत की और प्रिंट के लिए पत्रकारिता करते हुए दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफार्म के लिए भी कांटेंट तैयार किए। वह पांच अगस्त 2025 को हिन्दुस्तान से जुड़े।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य रिपोर्टिंग
बायोलॉजी से 12वीं करने के बाद स्नातक मानविकी संकाय संकाय से की। बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला।इससे सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के साथ-साथ मेडिकल बीट पर भी बेहतर तकनीकी समझ विकसित हुई।


विजन
स्वास्थ्य के विषय पर मजबूत पकड़ के साथ पर्यावरण, सामाजिक सरोकार व राजनीति के विषयों की भी गहरी समझ है। उन्होंने कई ओलंपिक खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित डॉक्टरों व नेताओं के साक्षात्कार किए हैं। उनका लक्ष्य पाठकों तक प्रमाणित व शोध परक जानकारी पहुंचाना है।


विशेषज्ञता
स्वास्थ्य। पर्यावरण व राजनीतिक खबरों में भी गहरी रुचि।

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