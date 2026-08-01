एम्स में बनेगा 1600 बेड का विश्राम सदन
एम्स में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए 1600 बेड का बहुमंजिला विश्राम सदन बनेगा। इस निर्माण का कार्य सीएसआर के तहत एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाएगा। नए विश्राम सदन में मरीजों को रियायती दर पर ठहरने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही पुराने धर्मशालाओं की जगह एक नई धर्मशाला भी बनाई जाएगी।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
एम्स में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए 1600 बेड का बहुमंजिला विश्राम सदन बनेगा। सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत इसका निर्माण होगा। इसके लिए एम्स प्रशासन ने शनिवार को एक गैर सरकारी संगठन सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ समझौता किया है।
नए विश्राम सदन का निर्माण
यह गैर सरकारी संगठन नए विश्राम सदन का निर्माण कराएगा। साथ ही निर्माण पूरा होने पर उसके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस विश्राम सदन का निर्माण पूरा होने पर एम्स में दूसरे राज्यों से इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को ठहरने के लिए बहुत ही रियायती शुल्क पर बेड व कमरे उपलब्ध हो सकेंगे।
मरीजों की संख्या
बता दें कि एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 15,000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। करीब एक हजार से अधिक मरीज भर्ती होते हैं। 40 प्रतिशत से ज्यादा मरीज दूसरे राज्यों के होते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश के मरीज अधिक शामिल होते हैं। कुछ मरीजों को इलाज के लिए कई दिन तक ठहरना पड़ता है।
धर्मशालाओं की संख्या
वर्तमान समय में एम्स में तीन धर्मशालाएं हैं जहां 530 बेड उपलब्ध हैं। इनमें 149 बेड राजगढ़िया विश्राम सदन, 100 बेड श्री साई विश्राम सदन में व 281 बेड ट्रॉमा सेंटर के पास में मौजूद पावर ग्रिड विश्राम सदन में है। इन धर्मशालाओं में उपलब्ध बेड की तुलना में मरीजों का दबाव अधिक होने से कई मरीज और तीमारदार अस्पताल के परिसर में फुटपाथ पर व एम्स के पास मौजूद सब-वे में रहने को मजबूर होते हैं।
नई धर्मशाला का निर्माण
एम्स के अनुसार, दोनों पुरानी धर्मशालाओं राजगढ़िया विश्राम सदन व श्री साई विश्राम सदन की जगह नई धर्मशाला बनेगी जो आठ मंजिला होगी। निर्माण शुरू होने के बाद करीब दो साल में बनकर तैयार होगी। इसमें सिंगल कमरे भी होंगे। धर्मशालाओं में बेड की संख्या बढ़कर करीब चार गुना हो जाएगी। एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदार इसमें ठहर सकेंगे। इसके अलावा ओपीडी में पहुंचने वाले किसी मरीज को जरूरत पड़ने पर वे भी इसमें रह सकेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंRanvijay Singh
परिचय एवं अनुभव: रणविजय सिंह को पत्रकारिता में करीब 19 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर प्रमुख संवाददाता स्वास्थ्य, दिल्ली मेट्रो, पेयजल और सामाजिक सरोकार की खबरें कवर करते हैं। इन्हें अपराध, अदालत, तिहाड़ जेल, कृषि, खेल, राजनीति, अन्ना आंदोलन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व दिल्ली सरकार को कवर करने का अनुभव है। कोरोना माहामरी, मायापुरी रेडिएशन, निर्भया कांड, लोकसभा, दिल्ली विधानसभा व नगर निगम चुनाव कवर कर चुके हैं। वह करीब एक दशक से अधिक समय से स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार शोधपरक स्टोरीज लिख रहे हैं। पत्रकारिता के बदलते ट्रेंड्स, डिजिटल कंटेंट व पाठकों की रुचि के अनुरूप अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में दैनिक जागरण से की और 18 वर्ष से अधिक समय तक जुड़े रहे। जहां उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियां सीखी और रिपोर्टिंग में अपनी पकड़ मजबूत की और प्रिंट के लिए पत्रकारिता करते हुए दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफार्म के लिए भी कांटेंट तैयार किए। वह पांच अगस्त 2025 को हिन्दुस्तान से जुड़े।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य रिपोर्टिंग
बायोलॉजी से 12वीं करने के बाद स्नातक मानविकी संकाय संकाय से की। बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला।इससे सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के साथ-साथ मेडिकल बीट पर भी बेहतर तकनीकी समझ विकसित हुई।
विजन
स्वास्थ्य के विषय पर मजबूत पकड़ के साथ पर्यावरण, सामाजिक सरोकार व राजनीति के विषयों की भी गहरी समझ है। उन्होंने कई ओलंपिक खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित डॉक्टरों व नेताओं के साक्षात्कार किए हैं। उनका लक्ष्य पाठकों तक प्रमाणित व शोध परक जानकारी पहुंचाना है।
विशेषज्ञता
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