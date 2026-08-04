आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं : एम्स

एम्स ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, एम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि दोषी को 24 घंटे प्रशिक्षित देखभाल करने वालों की मदद की जरूरत है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष पेश अपनी रिपोर्ट में एम्स ने कहा कि आसाराम कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया, थैलेसीमिया और बार-बार होने वाली गैस्ट्रो-संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। एम्स ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की।

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सजा निलंबित कर जमानत देने की मांग को लेकर आसाराम की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए एम्स को उनकी सेहत की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है क्योंकि राजस्थान सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद नहीं थे। पिछली सुनवाई पर राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोषी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी आसाराम तीन माह पहले ही अयोध्या और काशी घूम कर आए हैं। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने कहा था कि हम तब तक नियमित जमानत नहीं देंगे जब तक हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि मेडिकल आधार पर इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले एम्स से रिपोर्ट आने दीजिए।