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एम्स पटना में एमबीबीएस छात्रों के लिए मेंटर-मेंटी कार्यक्रम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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एम्स पटना ने एमबीबीएस 2025 बैच के 125 छात्रों के लिए मेंटर-मेंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को उनकी मेडिकल शिक्षा के दौरान मार्गदर्शन दिया जाएगा। डॉ. राजू अग्रवाल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम छात्रों के शैक्षणिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन पर केंद्रित है।

एम्स पटना में एमबीबीएस छात्रों के लिए मेंटर-मेंटी कार्यक्रम शुरू

एम्स पटना ने एमबीबीएस 2025 बैच के 125 छात्रों के लिए सोमवार से मेंटर-मेंटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत 125 नए एमबीबीएस छात्रों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनकी पूरी मेडिकल शिक्षा के दौरान हर कदम पर सहयोग करेंगे। शुभारंभ एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर डीन (एकेडमिक्स) प्रो. डॉ. पूनम प्रसाद भदानी, डीन (स्टूडेंट अफेयर्स) प्रो. डॉ. रुचि सिन्हा, रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. ज्योति प्रकाश, मनोचिकित्सा विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. पंकज कुमार, फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार मांझी, विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य, मेंटर्स तथा एमबीबीएस के छात्र उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य

डॉ. राजू अग्रवाल ने कहा कि मेंटर-मेंटी प्रणाली छात्रों को सही दिशा, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करेगी व उन्हें सक्षम और संवेदनशील डॉक्टर बनने में मदद करेगी। यह पहल केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के शैक्षणिक विकास, व्यक्तित्व निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन, शोध के प्रति रुचि और पेशेवर मूल्यों के विकास पर भी समान रूप से केंद्रित है। प्रत्येक छात्र को एक समर्पित फैकल्टी मेंटर से जोड़ा गया है, जो उसे मेडिकल शिक्षा की चुनौतियों से उबरने और बेहतर चिकित्सक बनने की दिशा में निरंतर मार्गदर्शन देंगे।

शिक्षा के प्रभावी अनुसंधान

डीन (एकेडमिक्स) प्रो. डॉ. पूनम प्रसाद भदानी ने कहा कि शिक्षक और छात्र के बीच नियमित संवाद से सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। प्रो. डॉ. रुचि सिन्हा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश छात्रों के जीवन का नया अध्याय होता है। रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. ज्योति प्रकाश ने कहा कि मेंटर-मेंटी फ्रेमवर्क का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जहां प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले।

सामान्य प्रश्न

मेंटर-मेंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था?
मेंटर-मेंटी कार्यक्रम का शुभारंभ एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल द्वारा किया गया था।
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