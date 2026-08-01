कैंसर उपचार के लिए एम्स में स्किल लैब खुला
एम्स पटना ने कैंसर उपचार को बेहतर बनाने के लिए एक नया स्किल लैब और सेमिनार हॉल का उद्घाटन किया। यह लैब युवा सर्जरों को नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और कैंसर मरीजों को सुरक्षित उपचार मुहैया कराने में सहायक होगी। यहां लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन और केस आधारित शिक्षण भी होगा।
कैंसर उपचार को प्रभावी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए एम्स पटना स्किल लैब और सेमिनार हॉल बनाया गया है। शनिवार को इसका उद्घाटन किया गया। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में खुले स्किल लैब में कैंसर उपचार, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। लैब और सेमिनार हॉल का उद्घाटन एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि यह स्किल लैब युवा सर्जनों को नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और कैंसर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने में मदद देगा। बताया कि स्किल लैब को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यहां एमबीबीएस छात्रों, पीजी रेजिडेंट्स, सुपर स्पेशियलिटी फेलोज और फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण मिल सके।
यहां लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन, ट्यूमर बोर्ड मीटिंग, केस आधारित शिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएं, सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम और बहुविषयक अकादमिक चर्चाएं होंगी। इससे युवा चिकित्सकों को वास्तविक ऑपरेशन से पहले सुरक्षित वातावरण में अपनी सर्जिकल दक्षता विकसित करने का अवसर मिलेगा। मौके पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जगजीत कुमार पांडेय ने कहा कि स्किल लैब को आधुनिक ऑडियो वीडियो सुविधाओं, इंटरैक्टिव शिक्षण व्यवस्था और कौशल आधारित प्रशिक्षण संसाधनों की सुविधा दी गयी है। मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रो. डॉ. प्रशांत कुमार सिंह, डीन (रिसर्च) प्रो. डॉ. संजय पांडेय, डीन (एकेडमिक्स) प्रो. डॉ. पूनम प्रसाद भदानी, एनेस्थिसियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार भदानी व उप निदेशक (प्रशासन) निलोत्पल बल मौजूद थे।
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