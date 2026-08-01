Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कैंसर उपचार के लिए एम्स में स्किल लैब खुला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

एम्स पटना ने कैंसर उपचार को बेहतर बनाने के लिए एक नया स्किल लैब और सेमिनार हॉल का उद्घाटन किया। यह लैब युवा सर्जरों को नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और कैंसर मरीजों को सुरक्षित उपचार मुहैया कराने में सहायक होगी। यहां लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन और केस आधारित शिक्षण भी होगा।

कैंसर उपचार के लिए एम्स में स्किल लैब खुला

कैंसर उपचार को प्रभावी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए एम्स पटना स्किल लैब और सेमिनार हॉल बनाया गया है। शनिवार को इसका उद्घाटन किया गया। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में खुले स्किल लैब में कैंसर उपचार, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। लैब और सेमिनार हॉल का उद्घाटन एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि यह स्किल लैब युवा सर्जनों को नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और कैंसर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने में मदद देगा। बताया कि स्किल लैब को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यहां एमबीबीएस छात्रों, पीजी रेजिडेंट्स, सुपर स्पेशियलिटी फेलोज और फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण मिल सके।

यहां लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन, ट्यूमर बोर्ड मीटिंग, केस आधारित शिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएं, सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम और बहुविषयक अकादमिक चर्चाएं होंगी। इससे युवा चिकित्सकों को वास्तविक ऑपरेशन से पहले सुरक्षित वातावरण में अपनी सर्जिकल दक्षता विकसित करने का अवसर मिलेगा। मौके पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जगजीत कुमार पांडेय ने कहा कि स्किल लैब को आधुनिक ऑडियो वीडियो सुविधाओं, इंटरैक्टिव शिक्षण व्यवस्था और कौशल आधारित प्रशिक्षण संसाधनों की सुविधा दी गयी है। मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रो. डॉ. प्रशांत कुमार सिंह, डीन (रिसर्च) प्रो. डॉ. संजय पांडेय, डीन (एकेडमिक्स) प्रो. डॉ. पूनम प्रसाद भदानी, एनेस्थिसियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार भदानी व उप निदेशक (प्रशासन) निलोत्पल बल मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।