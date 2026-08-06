नए डॉक्टरों को दी गई व्यावहारिक प्रशिक्षण की जानकारी
देवीपुर में एम्स देवघर में नए मेडिकल इंटंर्स के लिए आयोजित इंटंर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम-2026 का समापन हुआ। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम इंटंर्स को अस्पताल की सेवाओं, नैतिकता और चिकित्सा प्रशिक्षण से परिचित कराने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
देवीपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देवघर में नए मेडिकल इंटंर्स के लिए आयोजित इंटंर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम-2026 का बुधवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। मेडिकल एजुकेशन यूनिट (एमईयू) द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ऑडिटोरियम में आयोजित कर बुधवार को समापन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए इंटंर्स को एम्स की कार्यप्रणाली, अस्पताल की विभिन्न सेवाओं, चिकित्सा नैतिकता, मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा विभिन्न विभागों की कार्यशैली से परिचित कराना था। तीन दिनों तक विशेषज्ञ संकाय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जिससे इंटंर्स को व्यावहारिक एवं नैदानिक कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।
समापन अवसर पर संस्थान के अधिकारियों ने इंटंर्स से मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, अनुशासन, टीमवर्क और चिकित्सा नैतिकता का पालन करते हुए अपनी सेवाएं देने का आह्वान किया। कहा कि यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम इंटंर्स को उनके चिकित्सकीय प्रशिक्षण की मजबूत शुरुआत प्रदान करेगा तथा उन्हें भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तैयार करेगा। एम्स प्रशासन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी विभागाध्यक्षों, संकाय सदस्यों एवं मेडिकल एजुकेशन यूनिट का आभार व्यक्त किया।
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