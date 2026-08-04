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एम्स: पीएम सूर्यघर योजना से मिलेगा हरित ऊर्जा का लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवीपुर, प्रतिनिधि। एम्स देवघर ने एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ 897 किलोवाट की रूफटॉप सोलर परियोजना के लिए समझौता किया है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली एम्स को 4.75 रुपए प्रति यूनिट में मिलेगी। परियोजना 25 वर्षों बाद एम्स को हस्तांतरित की जाएगी।

एम्स: पीएम सूर्यघर योजना से मिलेगा हरित ऊर्जा का लाभ

देवीपुर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर ने स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ 897 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है।

परियोजना की विशेषताएँ

समझौते के तहत सोलर परियोजना की स्थापना पर होने वाला पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर एनवीवीएन की ओर से अधिकृत एजेंसी वहन करेगी। परियोजना से उत्पादित बिजली एम्स देवघर को 4.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, 25 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद पूरी सोलर अवसंरचना एम्स देवघर को हस्तांतरित कर दी जाएगी। परियोजना के लिए संस्थान की भवनों की छतों का उपयोग किया जाएगा।

समझौते की प्रक्रिया

समझौते पर एम्स देवघर की ओर से उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अभिक दास तथा एनवीवीएन की ओर से एचओडी देवेंद्र ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनवीवीएन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेणु नारंग व एम्स देवघर के अधीक्षण अभियंता देवानंद झा भी उपस्थित रहे।

प्रमुख उपचार

एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक व सीईओ प्रो.डॉ. नितिन एम. गंगने ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि संस्थान को किफायती, पर्यावरण अनुकूल व सतत हरित ऊर्जा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह पहल ऊर्जा लागत में कमी लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ और किफायती ऊर्जा का उपयोग करना है।
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