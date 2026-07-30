युवा सर्जनों को कुशल शिक्षा व अभ्यास के लिए आईएए कॉनेक्ट 2026
देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा और कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में घुटने के गठिया रोग के उपचार पर जोर दिया गया और विभिन्न प्रांतों से विशेषज्ञों ने भाग लिया। एम्स देवघर के हड्डी रोग विभाग ने नए सर्जरों को कुशल शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा।
देवघर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के हड्डी रोग विभाग द्वारा एक दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा और कार्यशाला आईएए कॉनेक्ट 2026 का सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन
इस सम्मेलन का उद्घाटन एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक प्रो.डॉ. नितिन गंगने द्वारा किया गया। मौके पर एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि घुटने के गठिया रोग से ग्रसित लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके उपचार के विभिन्न आयामों में निरंतर अनुसंधान एवं शोध की जरूरत है। इस विचार से ही एम्स देवघर हड्डी रोग विभाग द्वारा यह चिकित्सा शिक्षा और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिसमें भाग लेने के लिए विभिन्न प्रांतों और शहरों से हड्डी रोग विशेषज्ञ इकट्ठे हुए हैं।
उद्देश्य और नेतृत्व
इस सम्मेलन का आयोजन हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.मनीष राज के कुशल नेतृत्व में हुआ। इसके साथ ही डॉ. विकाश राज, डॉ. सुदर्शन बेहरा एवं डॉ. पवन कुमार ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर डॉ. मनीष राज ने बताया कि इस आयोजन का लक्ष्य नए एवं युवा सर्जनों को कुशल शिक्षा एवं अभ्यास देना है। उन्होंने बताया कि एम्स देवघर के हड्डी रोग विभाग में घुटने के गठिया संबंधित हर प्रकार की उपचार एवं शल्य चिकित्सा उपलब्ध है। जिसका लाभ न केवल झारखंड बल्कि निकटवर्ती राज्यों के मरीजों को भी मिल रहा है।
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