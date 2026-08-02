गंभीर हृदय रोगी की सफल ऑफ-पंप बाईपास सर्जरी
देवीपुर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर ने एक गंभीर मरीज की सफल ऑफ-पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी की। यह सर्जरी हृदय की पंपिंग क्षमता केवल 25-30 प्रतिशत के साथ की गई। सर्जरी से मरीज का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
देवीपुर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर ने उन्नत हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रो. नितिन गंगने के नेतृत्व में संस्थान में पहली बार गंभीर कोरोनरी धमनी रोग तथा हृदय की पंपिंग क्षमता मात्र 25-30 प्रतिशत होने वाले मरीज की सफल ऑफ-पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी की गई। यह जटिल ऑपरेशन एम्स देवघर के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एनेस्थीसिया विभाग के सहयोग से सफलतापूर्वक किया।
सर्जरी की विशेषताएँडॉक्टरों के अनुसार इतनी कम हृदय क्षमता वाले मरीजों में ऑफ-पंप बाईपास सर्जरी करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस स्थिति में ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान का जोखिम अधिक रहता है। सर्जरी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि मरीज की छाती के भीतर स्थित लेफ्ट इंटरनल मैमरी आर्टरी का सफलतापूर्वक उपयोग बाईपास ग्राफ्ट के रूप में किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार एलआईएमए को हृदय बाईपास सर्जरी के लिए सबसे विश्वसनीय और दीर्घकालीन बेहतर परिणाम देने वाला ग्राफ्ट माना जाता है, जिससे मरीज को भविष्य में बेहतर जीवन गुणवत्ता मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
सर्जरी का नेतृत्वसर्जरी का नेतृत्व कार्डियोथोरेसिक व वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉ. रजत अग्रवाल ने किया, जबकि एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व विभागाध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने किया। दोनों विभागों के समन्वित प्रयास से यह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति लगातार बेहतर होती गई। चिकित्सकीय निगरानी और समुचित उपचार के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुका है।
महत्वपूर्ण उपलब्धिएम्स देवघर प्रबंधन ने इस सफलता को संस्थान में अत्याधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इस सफलता से अब संताल परगना सहित झारखंड और आसपास के राज्यों के गंभीर हृदय रोगियों को जटिल बाईपास सर्जरी के लिए बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक उपचार की सुविधा एम्स देवघर में ही उपलब्ध हो सकेगी.
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें