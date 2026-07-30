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सर्पदंश से मृत्यु पर आश्रित को सीओ ने दिया चार लाख का चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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पोटका की अंचलाधिकारी निकिता बाला ने सर्पदंश से मृत्यु पर पीड़ित परिवार को चार लाख का चेक दिया। मृतका रेणु सरदार को विषैले सांप ने काटा था। विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को भी एक-एक लाख का चेक वितरित किया गया। मृतकों के परिवारों को जल्दी से भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई।

सर्पदंश से मृत्यु पर आश्रित को सीओ ने दिया चार लाख का चेक

पोटका, संवाददाता। पोटका की अंचलाधिकारी निकिता बाला ने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सर्पदंश से मृत्यु पर आश्रित को मिलने वाली राशि चार लाख का चेक पीड़ित परिवार की अहिल्या सरदार को दिया। इस संबंध में मृतका रेणु सरदार को हेसल आमदा के आंगनबाड़ी में पढ़ाई के दौरान 10/9/24 को विषैले सांप ने काट लिया था। इस कारण मृत्यु हो गई थी। उसी तरह दुर्घटना में मरने वाले चंदन पाल काला पत्थर के आश्रित जय श्री पाल, मृतक सूरज सरदार सीकरसाई के आश्रित आरती सरदार, मृतक मालों टुडू के आश्रित बारह टुडू केंदमुरी, मृतक नकुल प्रामाणिक के आश्रित महादेव प्रामाणिक गंगाडीह, मृतक पुरुषोत्तम सरदार सीकर साईं के आश्रित सिमोला सरदार को एक-एक लाख का चेक खाते में जमा करा दिया गया है।

अंचलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों की दुर्घटना, सर्प दंश या वज्रपात से मृत्यु हुई है, वे अंचल कार्यालय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक खाता संख्या अंचल कार्यालय में अविलंब जमा कर दे, ताकि बाकी लोगों का भी राशि का भुगतान जल्द हो सके।

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