सर्पदंश से मृत्यु पर आश्रित को सीओ ने दिया चार लाख का चेक

पोटका, संवाददाता। पोटका की अंचलाधिकारी निकिता बाला ने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सर्पदंश से मृत्यु पर आश्रित को मिलने वाली राशि चार लाख का चेक पीड़ित परिवार की अहिल्या सरदार को दिया। इस संबंध में मृतका रेणु सरदार को हेसल आमदा के आंगनबाड़ी में पढ़ाई के दौरान 10/9/24 को विषैले सांप ने काट लिया था। इस कारण मृत्यु हो गई थी। उसी तरह दुर्घटना में मरने वाले चंदन पाल काला पत्थर के आश्रित जय श्री पाल, मृतक सूरज सरदार सीकरसाई के आश्रित आरती सरदार, मृतक मालों टुडू के आश्रित बारह टुडू केंदमुरी, मृतक नकुल प्रामाणिक के आश्रित महादेव प्रामाणिक गंगाडीह, मृतक पुरुषोत्तम सरदार सीकर साईं के आश्रित सिमोला सरदार को एक-एक लाख का चेक खाते में जमा करा दिया गया है।