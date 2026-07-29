एआई के दुरुपयोग पर भी सतर्क रहना जरूरी: सुनील शर्मा
उतर प्रदेश एआई टेक समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को किसानों की आय और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की चर्चा की गई। आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार एग्री-टेक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सम्मेलन में एआई-फर्स्ट भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया गया।
फसल उत्पादकता और किसानों की आय बढा़ने के लिए हो एआई का इस्तेमाल लखनऊ। विशेष संवाददाता
समिट का उद्देश्य
यूपी एआई टेक समिट में उत्तर प्रदेश को प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब के रूप में विकसित करने का रोडमैप तैयार किया गया। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने प्रदेश की स्टार्टअप और डाटा सेंटर नीति की चर्चा की। बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में कैसे देश में उभर रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित समिट में उद्योग जगत के दिग्गजों तथा नीति निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि एआई का इस्तेमाल जन क्याण के लिए किया जाए तो बेहतर परिणाम आएंगे।
राज्य सरकार की भूमिका
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पॉलिसी इनोवेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी स्टार्टअप पॉलिसी अब एग्री-टेक पर फोकस कर रही है, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। एआई का उपयोग फसल उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए होना चाहिए। साथ ही इसके दुरुपयोग से सतर्क रहना भी ज़रूरी है। प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी जो कभी चुनौती थी। अब एआई कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा सेंटर बन रहा है। राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहे यूपी के प्रतिभाशाली लोगों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें प्रदेश की विकास गाथा से जोड़ रही है। उन्होंने इनमोबी को स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुकरणीय मॉडल बताया। सम्मेलन में इनमोबी की ग्लोबल एसवीपी और मुख्यमंत्री के डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की सदस्य डॉ. सुबी चतुर्वेदी ने कहा कि एआई-फर्स्ट भविष्य के लिए कंप्यूट, डाटा, टैलेंट, एप्लीकेशन और ट्रस्ट इन पांच स्तंभों पर काम करना होगा। सम्मेलन में कंप्यूट और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, टैलेंट पाइपलाइन को मजबूत करने, कृषि और नागरिक सेवाओं में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने और भरोसेमंद व नैतिक एआई इकोसिस्टम बनाने पर सहमति बनी।
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