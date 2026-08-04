पंतनगर विवि में एआई प्रशिक्षण का दूसरा सत्र शुरू
पंतनगर से 5 दिवसीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा सत्र शरू हुआ। कुलपति डॉ. शिवेन्द्र कुमार कश्यप ने उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षकों को एआई तकनीकों के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग की सलाह दी। कार्यक्रम में विशेषज्ञ व्याख्यान और व्यवहारिक सत्र होंगे। यह प्रशिक्षण 3 से 7 अगस्त तक चलेगा।
पंतनगर। गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संकाय विकास केंद्र की ओर से शिक्षकों के लिए आयोजित पांच दिवसीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा सत्र मंगलवार को शुरू हुआ। इसका उद्घाटन कुलपति डॉ. शिवेन्द्र कुमार कश्यप ने किया। कुलपति ने कहा कि एआई उच्च शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से एआई आधारित तकनीकों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग कर शिक्षण, अनुसंधान और शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। 3 से 7 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञ व्याख्यान, डेमो और व्यवहारिक सत्रों के माध्यम से शिक्षकों को एआई के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. जेपी पुरवार कर रहे हैं।
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