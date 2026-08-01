रांची विश्वविद्यालय में एआई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) की ओर से एआई विषय पर आयोजित सात दिनी लघु अवधि आवासीय प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हुआ। इसमें झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के 50 से अधिक सहायक प्राध्यापकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न शिक्षाविदों व विषय-विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विविध आयामों, उच्च शिक्षा में उसके अनुप्रयोग, अनुसंधान, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया व नैतिक उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किए। समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के प्रोफेसर डॉ गौरव सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती प्रासंगिकता, शिक्षा व अनुसंधान में उसके प्रभाव और इसके जिम्मेदार व नैतिक उपयोग की आवश्यकता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।कार्यक्रम