रांची विश्वविद्यालय में एआई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
रांची विश्वविद्यालय के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित सात दिनी आवासीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। इसमें 50 से अधिक सहायक प्राध्यापकों ने भाग लिया। शिक्षाविदों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं और उच्च शिक्षा में इसके उपयोग पर व्याख्यान दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने की।
रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) की ओर से एआई विषय पर आयोजित सात दिनी लघु अवधि आवासीय प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हुआ। इसमें झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के 50 से अधिक सहायक प्राध्यापकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न शिक्षाविदों व विषय-विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विविध आयामों, उच्च शिक्षा में उसके अनुप्रयोग, अनुसंधान, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया व नैतिक उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किए। समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के प्रोफेसर डॉ गौरव सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती प्रासंगिकता, शिक्षा व अनुसंधान में उसके प्रभाव और इसके जिम्मेदार व नैतिक उपयोग की आवश्यकता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।कार्यक्रम
की अध्यक्षता रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में शिक्षकों व शोधार्थियों के लिए नवीन तकनीकों का ज्ञान समय की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो सुदेश साहू व कार्यक्रम के समन्वयक डॉ विनय प्रकाश अखौरी ने भी अपने विचार साझा किए।
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