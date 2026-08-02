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एआई कैमरों से कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए जिले में एआई आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम से 250 एआई और आईपी कैमरों की निगरानी की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए फेस रिकग्निशन तथा वाहनों के नंबर प्लेट स्कैन के लिए एएनपीआर कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

एआई कैमरों से कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे निगरानी

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में जिले में एआई आधारित निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी है। पुलिस लाइन स्थित एकीकृत केंद्रीय कमान कंट्रोल रूम से कांवड़ पटरी मार्ग, एनएच-58, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर लगे करीब 250 एआई व आईपी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। फेस रिकग्निशन तकनीक से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होते ही कंट्रोल रूम में तत्काल अलर्ट पहुंचेगा, जबकि एएनपीआर कैमरे गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनका रिकॉर्ड कुछ ही सेकेंड में उपलब्ध करा देंगे।पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी भी कड़ी कर दी है। कंट्रोल रूम में मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के जरिए भड़काऊ, भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखी जा रही है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल फर्जी पोस्ट करने वाले ही नहीं, बल्कि उसे बिना सत्यापन के शेयर या फॉरवर्ड करने वालों की भी डिजिटल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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