एआई शिक्षा, शोध और नवाचार का भविष्य तय करेगा : प्रो. पार्थ
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नई तकनीक नहीं, बल्कि समस्या समझने और समाधान खोजने का एक तरीका है। प्रो. पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती ने बताया कि एआई का विकास रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग और लर्निंग पर आधारित है। वह क्वांटम एआई की क्षमता के बारे में भी चर्चा की, जो तकनीकी क्रांति का आधार बनने जा रहा है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) केवल एक नई तकनीक नहीं, बल्कि समस्याओं को समझने, उनका समाधान खोजने और लगातार सीखने का नया तरीका है। आनेवाले समय में यही शिक्षा, शोध और नवाचार की दिशा तय करेगा। उक्त बातें आईआईटी खड़गपुर के पूर्व निदेशक एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के विशिष्ट प्रोफेसर प्रो. पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती ने शनिवार को आईआईटी आईएसएम के पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित फैकल्टी संबोधन में कहीं। उन्होंने कहा कि एआई की बुनियाद रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग और लर्निंग पर आधारित है। यदि किसी समस्या को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उस पर तर्क किया जाए और हर समाधान से सीख ली जाए तो एआई लगातार बेहतर होता जाता है।
उन्होंने बताया कि एआई अब एल्गोरिदमिक, सांख्यिकीय और न्यूरल मॉडल से आगे बढ़कर क्वांटम एआई के दौर में प्रवेश कर रहा है, जो भविष्य में नई तकनीकी क्रांति का आधार बनेगा।उन्होंने अल्फाफोल्ड, नए पदार्थों की खोज और नासा के अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे उदाहरण देकर बताया कि एआई वैज्ञानिक अनुसंधान को नई गति दे रहा है। कार्यक्रम से पहले उन्होंने टेक्समिन केंद्र का दौरा किया और बाद में ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नवप्रवेशी छात्रों से संवाद किया।
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।
विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।
विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
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हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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