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टीएमजे रोगियों को विकसित की गई नई पुनर्वास प्रणाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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इगलास के मंगलायतन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक एआई-आधारित पुनर्वास प्रणाली का विकास किया है, जिसके लिए भारतीय पेटेंट आवेदन दाखिल किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य टेंपोरोमैंडीब्यूलर जॉइंट विकार के लिए योग और फिजियोथेरेपी का समन्वय करना है।

टीएमजे रोगियों को विकसित की गई नई पुनर्वास प्रणाली

इगलास, संवाददाता। स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव अब फिजियोथेरेपी और पुनर्वास विज्ञान में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसी दिशा में मंगलायतन विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी विभाग के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय की शोधकर्ता डा. अन्नपूर्णा और डा. नेहा रानी द्वारा विकसित एक अभिनव एआई-आधारित पुनर्वास प्रणाली के लिए भारतीय पेटेंट आवेदन दाखिल किया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस पेटेंट का शीर्षक “एन एआई-असिस्टेड टीएमजे-स्पेसिफिक योग-बेस्ड ओरल रिहैबिलिटेशन एंड हाइजीन प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड थ्रू ए कंप्यूटर-इंप्लीमेंटेड रिहैबिलिटेशन गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम” है। इसका पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय में कराया गया है। कुलपति प्रो. पीके दशोरा ने बताया कि विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है।

टीएमजे विकार क्या है?

टेंपोरोमैंडीब्यूलर जॉइंट वह जोड़ है जो निचले जबड़े को खोपड़ी से जोड़ता है। इसमें समस्या होने पर मरीज को मुंह खोलने, चबाने, बोलने में परेशानी और चेहरे व गर्दन में गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। बदलती जीवनशैली और मानसिक तनाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रस्तावित प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिजियोथेरेपी और योग का अनूठा समन्वय किया गया है। यह कंप्यूटर-आधारित तकनीक मरीज की दैनिक प्रगति को ट्रैक करती है और उसे जबड़े के विशेष योग-अभ्यास, नियंत्रित व्यायाम तथा मौखिक स्वच्छता के लिए डिजिटल मार्गदर्शन प्रदान करती है।

सामान्य प्रश्न

कौन से विश्वविद्यालय में एआई-आधारित पुनर्वास प्रणाली का विकास किया गया है?
मंगलायतन विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी विभाग में एआई-आधारित पुनर्वास प्रणाली का विकास किया गया है।
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