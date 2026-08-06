एमयू शोधकर्ताओं ने टीएमजे रोगियों के लिए विकसित की एआई प्रणाली
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव अब फिजियोथेरेपी और पुनर्वास
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव अब फिजियोथेरेपी और पुनर्वास विज्ञान में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसी दिशा में मंगलायतन विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी विभाग के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय की शोधकर्ता डा. अन्नपूर्णा और डा. नेहा रानी द्वारा विकसित एक अभिनव एआई-आधारित पुनर्वास प्रणाली के लिए भारतीय पेटेंट आवेदन दाखिल किया गया है।शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस पेटेंट का शीर्षक “एन एआई-असिस्टेड टीएमजे-स्पेसिफिक योग-बेस्ड ओरल रिहैबिलिटेशन एंड हाइजीन प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड थ्रू ए कंप्यूटर-इंप्लीमेंटेड रिहैबिलिटेशन गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम” है। इसका पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय में कराया गया है।
कुलपति प्रो. पीके दशोरा ने बताया कि विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। एआई और हमारी प्राचीन योग पद्धति का यह संगम चिकित्सा और पुनर्वास विज्ञान में मील का पत्थर साबित होगा। कुलसचिव कमांडर मनोज के. ने बताया कि संस्थान द्वारा शोध एवं पेटेंट से जुड़ी गतिविधियों के लिए हर संभव प्रशासनिक और ढांचागत सहयोग लगातार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टेंपोरोमैंडीब्यूलर जॉइंट (टीएमजे) वह जोड़ है जो निचले जबड़े को खोपड़ी से जोड़ता है। इसमें समस्या होने पर मरीज को मुंह खोलने, चबाने, बोलने में परेशानी और चेहरे व गर्दन में गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। बदलती जीवनशैली और मानसिक तनाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रस्तावित प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिजियोथेरेपी और योग का अनूठा समन्वय किया गया है। यह कंप्यूटर-आधारित तकनीक मरीज की दैनिक प्रगति को ट्रैक करती है और उसे जबड़े के विशेष योग-अभ्यास, नियंत्रित व्यायाम तथा मौखिक स्वच्छता (ओरल हाइजीन) के लिए डिजिटल मार्गदर्शन प्रदान करती है।
लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।