पोस्टर प्रतियोगिता में नेहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया
एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ में प्राध्यापिका डॉ. मीनू कश्यप के नेतृत्व में एआई के महत्व पर पोस्टर प्रतियोगिता हुई। 17 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें नेहा, माहिका और शिफा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्राचार्या प्रो. साधना तोमर ने एआई के लाभ और हानि पर चर्चा की।
एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ में अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉ.मीनू कश्यप के नेतृत्व में संस्थान नवाचार परिषद एवं इथॉस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जीवन में एआई का महत्व विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। एआई अर्थात कृत्रिम मेधा कंप्यूटर विज्ञान की एक तकनीक है। प्रतियोगिता में 17 छात्राओं ने प्रतिभागिता की। निर्णायक मंडल की भूमिका प्रो.करुणा गुप्ता एवं प्रो.मनीला रोहतगी ने निभाई। प्रतियोगिता में नेहा ने प्रथम, माहिका ने द्वितीय एवं शिफा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कु.साक्षी को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए नामित किया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.साधना तोमर ने मानव जीवन में एआई से होने वाले लाभ एवं हानि की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
विजयी छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर डॉ.मीनू कश्यप ने सभी का आभार व्यक्त किया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें