रेल वन एप हुआ एआई से लैस, वेटिंग की ऊहापोह से दिलाएगा मुक्ति
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। रेलवे ने रेल वन एप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया है। यह एप बताएगा कि वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है। यात्री ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और कोटा डालकर जानकारी ले सकेंगे। एआई की मदद से यह सुविधा यात्रा को आसान बनाएगी।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ट्रेन का टिकट बुक करते समय वेटिंग कन्फर्म होगा या नहीं, इसकी उलझन अब खत्म होने की उम्मीद है। रेलवे ने अपने रेल वन एप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर दिया है। यह एप बताएगा कि आपके वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है। रेलवे के सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने इस एप में मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ा है। यह मॉडल पुराने बुकिंग डाटा, त्योहारों के दौरान की डिमांड, रियल टाइम बुकिंग और रूट के ट्रेंड को एनालाइज कर टिकट कन्फम्र् होने की संभावना बताएगा।
एआई की जानकारी
एआई की मदद से यात्री अब केवल आरक्षित श्रेणी के वेटिंग टिकट की ही नहीं, बल्कि जनरल, तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा में सीट मिलने की संभावना भी जान सकेंगे। इसके लिए यात्री को केवल ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और कोटा डालना होगा। रेल अधिकारियों के अनुसार मॉडल लगातार नए डाटा से सीखते हुए इसे और सटीक बनाएगा। त्योहार, मेले और छुट्टियों के समय मांग ज्यादा रहती है। ऐसे में यह सुविधा यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी।
रेल वन एप के लाभ
रेल वन एप को अब तक दो करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसमें टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन की लाइव लोकेशन, प्लेटफॉर्म की जानकारी जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। एआई फीचर जुड़ने के बाद यह यात्रियों के लिए वन स्टॉप समाधान बन सकता है। माना जा रहा है कि इस तकनीक से अनावश्यक बुकिंग और कन्फर्म नहीं होने पर टिकट कैंसिल कराने का झंझट कम हो सकेगा। मुजफ्फरपुर के यात्री अमित कुमार, आशुतोष शर्मा, रोशन कुमार सिंह ने कहा कि पहले वेटिंग टिकट लेकर रिस्क लेना पड़ता है। अब एप के एआई से लैस हो जाने के बाद देखना होगा कि यह कितना सटीक काम कर पाता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग