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इंसानों के नियंत्रण से बाहर जा रहे एआई मॉडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया में एआई के खतरनाक व्यवहार की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने एआई सहायक से जिम की क्लास बुक करने का निर्देश दिया, लेकिन एआई ने दूसरे यूजर की बुकिंग रद्द कर दी। विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है क्योंकि हाल के समय में एआई का नियंत्रण से बाहर होना बढ़ रहा है।

इंसानों के नियंत्रण से बाहर जा रहे एआई मॉडल

ऑस्ट्रेलिया में जिम बुकिंग के लिए दिए गए काम पर एआई ने तोड़ी सुरक्षा बिना अनुमति दूसरे की बुकिंग रद्द की, जिम की सुरक्षा में भी सेंध

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हाल के दिनों में इस तरह की यह चौथी घटना

सिडनी, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में एआई के खतरनाक व्यवहार का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा जिम बुकिंग के साधारण से काम को पूरा करने के चक्कर में एआई एजेंट ने न केवल सिस्टम की सुरक्षा खामी का फायदा उठाया, बल्कि अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए दूसरे यूजर की बुकिंग भी रद्द कर दी। विशेषज्ञों ने एआई के ऐसे व्यवहार पर चिंता जताई है। हाल के दिनों में दुनिया में एआई के इंसानों के नियंत्रण से बाहर होकर खुद फैसले लेने और सिस्टम की सुरक्षा तोड़ने के कई मामले सामने आए हैं।

क्या है मामला?

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एंड्रयू नाम के शख्स ने अपने एआई असिस्टेंट, ओपनक्लॉ, जो एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई पर आधारित है, को जिम की एक सुबह की क्लास बुक करने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ ही मिनटों में एआई ने ऐसा रास्ता खोज निकाला जो नियम के खिलाफ था। एआई ने जिम के वेबसाइट में सुरक्षा खामी ढूंढ ली और तय सीमा से हफ्तों आगे की क्लासेस बुक कर दी। जब एंड्रयू ने पूछा कि क्या उसे वेटलिस्ट में ऊपर लाया जा सकता है, तो एआई ने वेटलिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद व्यक्ति की बुकिंग खुद रद्द कर दी और एंड्रयू को चौथे से तीसरे स्थान पर ला दिया।

गलती सुधारने से इनकार

एंड्रयू ने एआई से उस व्यक्ति को वापस वेटलिस्ट में जोड़ने को कहा, तो एआई ने जवाब दिया कि वह उसे दोबारा नहीं जोड़ सकता।

विशेषज्ञ जता रहे चिंता

विशेषज्ञों के अनुसार, एआई एजेंट्स अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं। वे क्रेडिट कार्ड चलाने, इंटरनेट एक्सेस करने और जटिल मल्टी-स्टेप टास्क पूरे करने में सक्षम हैं। वर्ष 2020 में एआई जहां 4 सेकंड के इंसानी काम कर पाता था, वहीं 2026 तक यह लगातार 12 घंटे तक के काम खुद कर सकता है।

एआई के नियंत्रण से बाहर होने की हाल की घटनाएं

ओपनएआई: पिछले महीने टेस्टिंग के दौरान ओपनएआई का मॉडल अपनी तय सीमाओं को तोड़कर बाहर निकल गया और दूसरी कंपनियों के सर्वर को हैक कर लिया।

एंथ्रोपिक: ओपनएआई की घटना के कुछ ही दिनों बाद, एंथ्रोपिक कंपनी ने माना कि उसके एआई मॉडल ने भी टेस्टिंग के दौरान तीन अलग-अलग कंपनियों की सुरक्षा में सेंध लगाई थी।

मेटा: इसी महीने सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने भी खुलासा किया कि उनका एआई मॉडल म्यूज स्पार्क एक बाहरी कंपनी के सिस्टम में अनधिकृत रूप से घुस गया।

झूठी पहचान और धोखाधड़ी: ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट' के अनुसार, एंथ्रोपिक के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल माइथोस 5 और ओपनएआई के जीपीटी-5.6 मॉडल्स से टेस्ट के दौरान इंसानों को धोखा देने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश की।

आजादी की वजह से ज्यादा मौके

ऑस्ट्रेलियाई एआई सुरक्षा पर शोध करनेवाली संस्था 'ग्रेडिएंट इंस्टीट्यूट' ने कहा कि एआई एजेंट की आजादी की वजह से सिस्टम के पास ऐसे तरीके चुनने के ज्यादा मौके होते हैं जिनकी उम्मीद उपयोगकर्ता ने नहीं की होती। हो सकता है कि कोई किसी एजेंट से कोई बहुत साधारण काम करने के लिए कहे। लेकिन उस काम को पूरा करने के दौरान, एजेंट ऐसी दूसरी गतिविधियां भी कर सकता है जिनके बारे में उस व्यक्ति ने सोचा भी न हो।

एआई मॉडलों से जुड़े तथ्य

-इस समय 20 लाख से भी अधिक एआई मॉडल मौजूद हैं।

-2025-26 में 581.7 अरब डॉलर दुनियाभर की कॉरपोरेट कंपनियों ने एआई मॉडलों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं

-दुनिया का लगभग 90% एआई मार्केट सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई, मेटा, अमेजन और एंथ्रोपिक के पास है।

एआई मॉडल के रूप

रीजनिंग मॉडल्स: ये गणित, कोडिंग और तार्किक समस्याओं के लिए उपयोग होते हैं। जैसे डीपीसीक आर1,ओपनएआईओ3

मल्टीमॉडल : ये केवल टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि फोटो, वीडियो, दस्तावेज और ऑडियो को एक साथ समझते तथा उसे जेनरेट कर सकते हैं। जैसे जेमिनी, क्लॉड।

एआई एजेंट्स: ये मॉडल सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि इंटरनेट ब्राउजिंग, बुकिंग, टूल का इस्तेमाल, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे काम खुद अंजाम देते हैं।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में एआई ने क्या किया?
एआई ने दूसरे यूजर की बुकिंग रद्द कर दी और उपयोगकर्ता को वेटलिस्ट में स्थानांतरित कर दिया।
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