शिक्षक आलोक कुमार सिन्हा का आईआईटी मद्रास में प्रशिक्षण के लिए चयन

सिमडेगा, प्रतिनिधि। विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का चयन विशेष प्रशिक्षण के लिए किया गया है। इसी क्रम में जिले के एसएस उच्च विद्यालय बांसजोर के विज्ञान शिक्षक आलोक कुमार सिन्हा का चयन प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है। इस प्रशिक्षण के लिए पूरे झारखंड से केवल चार शिक्षकों का चयन किया गया है। जिनमें आलोक कुमार सिन्हा भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी एवं व्यावहारिक उपयोग, आधुनिक शिक्षण तकनीकों तथा विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता के अनुरूप डिजिटल शिक्षण सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों एवं नवाचारों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षक आलोक कुमार सिन्हा के चयन पर जिले के शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने इसे सिमडेगा के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशिक्षण के बाद उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ जिले के अन्य शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को भी मिलेगा, जिससे विद्यालयों में आधुनिक एवं तकनीक आधारित शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।