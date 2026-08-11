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भितिहरवा कस्तूरबा कन्या विद्यालय में एआई क्लास का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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गौनाहा/जमुनिया,एक संवाददाता। भितिहरवा स्थित कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को एआई (आर्टिफिशियल

भितिहरवा कस्तूरबा कन्या विद्यालय में एआई क्लास का शुभारंभ

गौनाहा/जमुनिया,एक संवाददाता। भितिहरवा स्थित कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित शिक्षा का शुभारंभ किया गया। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर एआई क्लास का उद्घाटन किया।कार्यक्रम में एमएलसी अफाक अहमद, प्रखंड प्रमुख जयप्रकाश पासवान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विक्रम चौधरी, डॉ. अनिल कुमार एवं जिला बीस सूत्री सदस्य सूरज सहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यह एआई शिक्षा महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. अनिल कुमार के सहयोग से विद्यालय में शुरू की गई है। भितिहरवा के इस विद्यालय में पहली बार कंप्यूटर के माध्यम से छात्राओं को एआई आधारित शिक्षा दी जाएगी।

मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा में एआई शिक्षा की शुरुआत सराहनीय कदम है। उन्होंने विद्यालय के स्वर्णिम विकास के लिए लगातार प्रयास करने तथा बिना वेतन कार्य कर रहे शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में छात्राओं ने स्वागत गान और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत किया। विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों को अंगवस्त्र, छात्राओं द्वारा निर्मित आम्र पल्लव मुकुट, बैच एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

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