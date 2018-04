VIDEO: बिना इंजन के 10 किलोमीटर दौड़ी यात्रियों से भरी ट्रेन और फिर..

उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार रात एक यात्रियों से भरी ट्रेन बिना इंजन 10 किलोमीटर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस में इंजन को एकतरफ से हटाकर ट्रेन के दूसरे सिरे पर जोड़ा जा रहा था। इस दौरान कर्मचारियों से चूक हो गई और वे डिब्बों के ब्रेक लगाना भूल गए। ऐसे में यह ट्रेन बिना इंजन ही धड़धड़ाती हुई स्टेशन से चल पड़ी।

अच्छा यह रहा कि इस दौरान इस ट्रेक पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं आई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। संबलपुर के डीआरएम का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंजन शंटिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप में दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है साथ ही मामले की जांच एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है।

देखें वीडियो

#WATCH Coaches of Ahmedabad-Puri express rolling down towards Kesinga side near Titlagarh because skid-brakes were not applied #Odisha (07.04.18) pic.twitter.com/bS5LEiNuUR