राष्ट्रमंडल खेल : 'हैंडओवर' समारोह में अहमदाबाद को सौंपी जाएगी मेजबानी
अहमदाबाद रविवार को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करेगा। ग्लास्गो में खेलों के समापन समारोह के दौरान 'बैटन' और राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज अहमदाबाद को सौंपा जाएगा। समारोह में 'वंदे मातरम्' की प्रस्तुति, शास्त्रीय जुगलबंदी और भारतीय संस्कृति की विविधता को दिखाने वाली प्रस्तुति शामिल होगी।
गांधीनगर, एजेंसी। अहमदाबाद रविवार को आधिकारिक रूप से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अपने सफर की शुरुआत करेगा जब ग्लास्गो में खेलों के समापन समारोह के दौरान मेजबान 'बैटन' और राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज अहमदाबाद को सौंपा जाएगा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार 'हैंडओवर' समारोह को तीन भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। पहले भाग में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित प्रस्तुति होगी। इसके बाद भारतीय सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा और स्कॉटलैंड के बैगपाइप वादक रॉस ऐसंली के बीच शास्त्रीय जुगलबंदी होगी। अंतिम प्रस्तुति में गुजरात पर विशेष फोकस के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई जाएगी।
अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल इस प्रतियोगिता के शताब्दी खेल भी होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला चरण 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था।
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