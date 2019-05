गाय के गोबर से लेप दी लाखों रुपये की लग्जरी कार, पढ़ें पूरा मामला

तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घरों में एसी, कूलर वगैरह का इंतजार करते हैं। कार, बस में धूप की तपिश बचने के लिए भी एसी का सहारा लेते हैं। लेकिन एक गुजरात की एक महिला ने गर्मी से बचने के लिए अनोखा तरीका खोजा है। महिला ने अपनी कार को ठंडा रखने के लिए उसे पूरा गाय के गोबर से लेप दिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अहमदाबाद की रहने वाली सेजल शाह ने अपनी कार के साथ ये अनोखा कारनाम किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेजल ने कहा, 'गर्मी असहनीय होती जा रही है। मैंने गाय के गोबर का इस्तेमाल अपने घर के फर्श में किया था, इसी से अनुभव लेते हुए मैंने सोचा क्यों न मैं अपनी कार के साथ भी यही करूं।'

Gujarat: Sejal Shah, a resident of Ahmedabad has covered her car with cow dung to beat the heat, says,' The heat was getting unbearable. I have used cow dung in my house for flooring & from that experience I thought of doing something with my car.' pic.twitter.com/xTLFhbzX8h