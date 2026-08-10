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शरीर में छिपाया 65.69 लाख का सोना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक युवक को पकड़ा गया है जिसने अपने शरीर में सोने का पेस्ट छिपाया था। कस्टम अधिकारियों ने 467.09 ग्राम सोना बरामद किया, जिसका कच्चा मूल्य लगभग 65.69 लाख रुपए है। युवक कतर एयरवेज की उड़ान से जेद्दा से आता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।

शरीर में छिपाया 65.69 लाख का सोना

-अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया शख्स अहमदाबाद, एजेंसी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सीमा शुल्क अधिकारियों ने रविवार को एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है, जिसने अपने शरीर के अंदर सोने का पेस्ट छिपा रखा था।तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 422.83 ग्राम वजन की 24 कैरेट सोने की छड़ जब्त की, जिसकी कीमत 65.69 लाख रुपए है। अहमदाबाद सीमा शुल्क की वायु खुफिया इकाई ने गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा के रहने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति को तब रोका जब यात्री की प्रोफाइलिंग से आगे की जांच की आवश्यकता महसूस हुई।

वह रविवार को कतर एयरवेज की उड़ान क्यूआर-534 से जेद्दा से दोहा होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। जांच के दौरान, अधिकारियों ने उसके शरीर में छिपाकर रखा गया 467.09 ग्राम सोने का पेस्ट पाया। बरामद पेस्ट को संसाधित करके 422.83 ग्राम वजन की 24 कैरेट शुद्धता वाली सोने की छड़ में परिवर्तित किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसका बाजार मूल्य 65,69,087 रुपए आंका। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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