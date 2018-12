वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: मिशेल के प्रत्यर्पण पर बोले अहमद पटेल-दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा

अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को बुधवार को दिल्ली की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिन की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया है। सीबीआई को मिशेल से बड़े राजफाश की उम्मीद है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा है कि बहुत अच्छी बात हैं क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कानून अपना काम करेगा।

