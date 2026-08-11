हीरापुर के अहान को सीडीएस टू में 189वां रैंक
धनबाद के हीरापुर के निवासी अहान सिंह ने CDS परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 189 हासिल किया है। उनके पिता का दिसंबर 2025 में निधन हो गया था, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद अहान ने मेहनत नहीं तोड़ी और अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। परिवार इस सफलता पर गर्व कर रहा है।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। हीरापुर झारखंड मैदान के निकट रहने वाले अहान सिंह का चयन सीडीएस में हुआ है। अहान को सीडीएस टू परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 189 प्राप्त हुआ है। उनकी सफलता से पूरा परिवार गदगद है। उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अहान के पिता का दिसंबर 2025 में निधन हो गया। उस वक्त एसएसबी चयन प्रक्रिया को छोड़कर उन्हें पिता के अंतिम संस्कार के लिए वापस लौटना पड़ा था। कठिन परिस्थितियों में भी अहान ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर मेहनत की। मेहनत के दम डिफेंस में अधिकारी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है।
अहान ने 10वीं तक की पढ़ाई हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल से तथा 12वीं की पढ़ाई सूर्यदेव सिंह स्मृति गुरुकुलम से की। स्नातक की पढ़ाई हंसराज कॉलेज दिल्ली से पूरी की। आहान ने सफलता का श्रेय माता-पिता व परिजनों को दिया। बेटे की सफलता पर मां राखी सिंह समेत अन्य परिजन खुश हैं।
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