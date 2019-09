अगस्ता मामला: ED ने रतुल पुरी को कोर्ट में किया पेश, 14 दिन की रिमांड मांगी

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी रतुल पुरी को राउज अवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी की 14 दिन की रिमांड मांगी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तार किया था। पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य धनशोधन मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। पुरी को उनके खिलाफ जारी पेशी वारंट पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया था।

ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने पुरी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि वह वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में हिरासत में पूछताछ करने की जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।

