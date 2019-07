कमलनाथ के भांजे रतुल को गिरफ्तारी से सोमवार तक अंतरिम राहत, जानें क्या है मामला

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े़ धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तारी से सोमवार तक अंतरिम राहत दे दी। हालांकि, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह के बाद पुरी को निर्देश दिया कि वह आज शनिवार को शाम पांच बजे ईडी निदेशालय में जांच में शामिल हों। अदालत मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को करेगी।

'हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले भाजपा के दो विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब ईडी उन्हें (पुरी) गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि उनके मामा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पुरी ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

Delhi Court grants interim protection to Ratul Puri (in file pic) from arresting till 29 July in connection with AgustaWestland money laundering case. Court has also asked Ratul Puri to join the investigation today at 5 pm at ED office. pic.twitter.com/MvfHh5VVJx