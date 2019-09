अगस्ता वेस्टलैंड केस: कोर्ट ने CBI को बिचौलिये मिशेल से पूछताछ की दी इजाजत

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अदालत ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से और पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था।

Agusta Westland case: Delhi Court allows CBI to further interrogate alleged middleman Christian Michel in Tihar Jail. (file pic) pic.twitter.com/fZGKneNJh6