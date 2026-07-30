जिले में पहुंचे कृषि मंत्री, खाद की दुकानों पर डाला छापा
-यूरिया को लेकर समितियों पर लग रही किसानों की लाइनों के बीच पहुंचे कृषि मंत्री ने देखी व्यवस्थाएंर लग रही किसानों की लाइनों के बीच पहुंचे कृषि मंत्री
खाद की किल्लत के बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को जिले में पहुंचे। उन्होंने महेवागंज स्थित कृभको सेंटर खाद वितरण की व्यवस्था देखी। किसानों से फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने कृषि महाविद्यालय, साधन सहकारी समितियों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से आवश्यकता के अनुसार ही यूरिया का प्रयोग करने की अपील किसानों से की। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही सुबह इफको ई बाजार महेवागंज का निरीक्षण किया। इसके बाद कृभको सेंटर महेवागंज में खाद वितरण, उपलब्धता देखी। साथ ही खाद लेने आए किसानों से जानकारी ली। इसके बाद साधन सहकारी समिति अलीगंज, महावीर फर्टिलाइजर भीरा व साधन सहकारी समिति सिंगाही खुर्द संपूर्णानगर दुकानों का निरीक्षण किया।
उन्होंने किसानों से कहा कि यूरिया का वितरण पूरी पारदर्शिता और सही दर पर किया जाए। किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग, जबरन टैगिंग या अनियमितता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड अलीगंज उपकेंद्र के निरीक्षण के समय किसानों से संवाद किया। ग्राम हंडेला ब्लाक बांकेगंज के किसान रणधीर सिंह से खेती और खाद के बारे में जानकारी ली।
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