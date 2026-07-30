Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले में पहुंचे कृषि मंत्री, खाद की दुकानों पर डाला छापा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

-यूरिया को लेकर समितियों पर लग रही किसानों की लाइनों के बीच पहुंचे कृषि मंत्री ने देखी व्यवस्थाएंर लग रही किसानों की लाइनों के बीच पहुंचे कृषि मंत्री

जिले में पहुंचे कृषि मंत्री, खाद की दुकानों पर डाला छापा

खाद की किल्लत के बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को जिले में पहुंचे। उन्होंने महेवागंज स्थित कृभको सेंटर खाद वितरण की व्यवस्था देखी। किसानों से फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने कृषि महाविद्यालय, साधन सहकारी समितियों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से आवश्यकता के अनुसार ही यूरिया का प्रयोग करने की अपील किसानों से की। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही सुबह इफको ई बाजार महेवागंज का निरीक्षण किया। इसके बाद कृभको सेंटर महेवागंज में खाद वितरण, उपलब्धता देखी। साथ ही खाद लेने आए किसानों से जानकारी ली। इसके बाद साधन सहकारी समिति अलीगंज, महावीर फर्टिलाइजर भीरा व साधन सहकारी समिति सिंगाही खुर्द संपूर्णानगर दुकानों का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का औचक निरीक्षण, इफको ई-बाजार पहुंचकर जांची खाद की उपलब्धता

उन्होंने किसानों से कहा कि यूरिया का वितरण पूरी पारदर्शिता और सही दर पर किया जाए। किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग, जबरन टैगिंग या अनियमितता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड अलीगंज उपकेंद्र के निरीक्षण के समय किसानों से संवाद किया। ग्राम हंडेला ब्लाक बांकेगंज के किसान रणधीर सिंह से खेती और खाद के बारे में जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: हाकिमों का दावा, जिले में है पर्याप्त खाद
ये भी पढ़ें:Deoria News: उर्वरक दुकानों पर छापा, एक का लाइसेंस सस्पेंड
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।