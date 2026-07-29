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सीमांचल में चाय की खेती से बढ़ेगा रोजगार : विजय सिन्हा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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- किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार में चाय विकास योजना के लिए 6.55 करोड़ स्वीकृत

सीमांचल में चाय की खेती से बढ़ेगा रोजगार : विजय सिन्हा

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सीमांचल में चाय की खेती से जहां किसान आत्मनिर्भर होंगे। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में चाय की खेती का विकास होगा। इससे रोजगार और आय में बढ़ोत्तरी होगी। इन जिलों में चाय की खेती के लिए सरकार ने 6 करोड़ 55 लाख की चाय विकास योजना को स्वीकृति दी है।कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के साथ ही उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमांचल की जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियां चाय की खेती के लिए अनुकूल हैं। सरकार इस क्षेत्र की प्राकृतिक क्षमता का अधिकतम उपयोग कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

इस योजना से सीमांचल में चाय की खेती का विस्तार होगा, नए किसानों का जुड़ाव बढ़ेगा तथा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्यमिता और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

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