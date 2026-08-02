धान की फसल को कीटों से बचाने के लिए सलाह जारी
धनबाद में, कृषि विभाग ने खरीफ धान की फसल की सुरक्षा के लिए किसानों को सलाह दी है। कीटों जैसे केसवर्म, पत्ती मोड़क और भूरा फुदका से बचाव के उपाय बताये गए हैं। किसानों को खेतों की नियमित निगरानी और उचित कीटनाशकों के उपयोग की सलाह दी गई है।
धनबाद। खरीफ मौसम में धान की फसल को कीटों से होनेवाले नुकसान से बचाने के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी ने किसानों के लिए विस्तृत सलाह जारी की है। विभाग ने किसानों से नियमित रूप से खेतों की निगरानी करने और कीटों के प्रकोप की शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण के उपाय अपनाने की अपील की है। धान की फसल पर इस समय केसवर्म, पत्ती मोड़क (लीफ फोल्डर), भूरा फुदका (ब्राउन प्लांट हॉपर), हिस्पा और गालमिज जैसे प्रमुख कीटों का प्रकोप हो सकता है। इन कीटों की पहचान, नुकसान के लक्षण और नियंत्रण के उपाय भी विस्तार से बताए गए हैं।
विभाग ने किसानों को खेत में लाइट ट्रैप लगाने, आवश्यकता अनुसार नीम आधारित कीटनाशकों के उपयोग और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार अनुशंसित कीटनाशकों का ही छिड़काव करने की सलाह दी है। साथ ही अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के अनियंत्रित प्रयोग से बचने और खेत की नियमित निगरानी करने को कहा गया है।
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