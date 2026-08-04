शोध प्रक्षेत्र की निगरानी डोम कैमरा से
आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा में शोध प्रक्षेत्र की निगरानी के लिए बैटरी से संचालित डोम कैमरा लगेगा। यह कैमरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे फसल में रोग और कीटों की निगरानी की जाएगी।
आजमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा में शोध प्रक्षेत्र में फसल और परिसर की निगरानी के लिए डोम कैमरा लगेगा। यह बैट्री से संचालित होगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. एलसी वर्मा ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र का शोध प्रक्षेत्र कैमरा की निगरानी में रहेगा। कैमरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कैमरा से शोध प्रक्षेप में फसल में रोग, कीट की भी निगरानी की जाएगी।
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