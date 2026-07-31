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‘खाद दुकानों को करें नियमित जांच’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में कृषि अधिकारी भारत भूषण ने खाद की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने यूरिया और डीएपी के स्टॉक की जानकारी ली और खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बिक्री और स्टॉक पंजी की कमियों पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

‘खाद दुकानों को करें नियमित जांच’

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिला कृषि अधिकारी भारत भूषण ने शुक्रवार को खाद की स्थिति की समीक्षा की। इसमें उन्होंने यूरिया और डीएपी के अलावा अन्य रासायनिक खाद के स्टॉक की जानकारी ली। साथ ही कंपनियों से समन्वय बनाते हुए खाद की जरूरत के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर रोकने को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर खुदरा और थोक दुकानों का औचक निरीक्षण करने को कहा। कहा कि हाल के दिनों में निरीक्षण में कई दुकानदारों केकी बिक्री पंजी और स्टॉक पंजी में कमियां पाई गई। इसलिए दोनों अनुमंडल कृषि अधिकारियों के अलावा सभी बीएओ भी इसपर विशेष ध्यान देंगे।

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इसके अलावा खाद दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों की जांच और ऐसे दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उनको काली सूची में भी डालने को कहा। बैठक में दोनों अनुमंडल कृषि अधिकारी भौतिक रूप से और सभी बीएओ ऑनलाइन जुड़े रहे।

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