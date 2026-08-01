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अब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।अब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरूअब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

अब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। आधुनिक कृषि में किसानों की आय दोगुनी करने व लागत आधा करने की दिशा में पौधा संरक्षण संभाग, कृषि विभाग, कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी व तरल उर्वरक का छिड़काव करेगा। विभागीय स्तर पर इस योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रकिया शुरू है। इसके तहत खरीफ, रबी व गरमा में अलग-अलग छिड़काव के लिए एक किसान को अधिकतम 15 एकड़ प्रति छिड़काव 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर दिया जाना है। साथ ही रसायनों व तरल उर्वरक के क्रय पर भी 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देय है। जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वैसे किसान जिन्हें ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी व तरल उर्वरक का छिड़काव व रसायनों के क्रय पर अनुदान की सुविधा लेनी है, वह विभागीय वेवसाईट पर सीधे ऑनलाईन आवेदन करेंगे।

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आवेदक किसान को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डीबीटी पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन आईडी, आवेदक का आधार कार्ड, रैयत-गैर रैयत का स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। डीएओ आलोक कुमार ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी पंचायत कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय, पौधा संरक्षण केन्द्र व सहायक निदेशक पौधा संरक्षण कार्यालय से संपर्क स्थापित कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

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