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कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाए फल, सब्जी और नर्सरी प्रबंधन के गुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को आगामी सीजन के लिए फसल प्रबंधन की जानकारी दी है। अगस्त में बारिश के दौरान उच्च तापमान और उमस समस्याएँ बढ़ा सकते हैं। किसानों को कीटों और फफूंदजनित रोगों से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है, साथ ही फसल की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित कृषि प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है।

कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाए फल, सब्जी और नर्सरी प्रबंधन के गुर

काशीपुर। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को आगामी सीजन के लिए फल, सब्जी और पुष्प फसलों के प्रबंधन संबंधी आवश्यक जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. अनिल चंद्र ने बताया कि अगस्त माह में ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में मानसून सक्रिय रहता है।

जल निकासी और नर्सरी तैयार करना

इस दौरान उच्च तापमान और उमस भी बनी रहती है। ऐसे में उद्यानों में जल निकासी, अगेती सब्जियों की नर्सरी तैयार करना, कीट एवं फफूंदजनित रोगों की रोकथाम तथा बागों की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अमरूद और नींबू वर्गीय बागों में कीटों एवं पक्षियों से फलों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करें। जुलाई में लगाए गए नए पौधों की थालियों में नियमित निराई-गुड़ाई करें। अगेती फूलगोभी और पत्तागोभी की नर्सरी ऊंची उठी हुई क्यारियों में तैयार करें। वहीं, सर्दियों की फसल के लिए टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी भी इसी समय तैयार की जा सकती है।

फफूंदजनित रोग और कीट नियंत्रण

बागवानी विशेषज्ञ डॉ. चंद्र ने बताया कि अधिक नमी और तापमान के कारण अगस्त में फफूंदजनित रोगों तथा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। उन्होंने किसानों को समय रहते रोग एवं कीट नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी। साथ ही, सर्दियों में फूल प्राप्त करने के लिए गेंदे के पौधों की रोपाई और गुलदाउदी की कटिंग लगाने तथा गुलाब की झाड़ियों की छंटाई कर उन पर फफूंदरोधी लेप लगाने की भी सलाह दी।

सामान्य प्रश्न

किसानों को किस प्रकार की जानकारी दी गई?
किसानों को फल, सब्जी और पुष्प फसलों के प्रबंधन संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई है।
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