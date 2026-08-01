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खाद: कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी दल गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए अनुमंडलवार छापेमारी दल का गठन किया है। जिलाधिकारी ने टीमों को नियमित जांच का निर्देश दिया है। विभिन्न अनुमंडलों के लिए विशेष टीमों का गठन करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

खाद: कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी दल गठित

उत्तमचंद वर्मा सीतामढ़ी। उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए कृषि विभाग ने जिले में अनुमंडलवार छापेमारी दल का गठन किया है। जिला कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से सभी टीमों को नियमित जांच कर अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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सीतामढ़ी सदर अनुमंडल के लिए टीम

सीतामढ़ी सदर अनुमंडल की पहली टीम में सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), मनोज कुमार (सहायक कृषि पदाधिकारी, रसायन) तथा संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस टीम को मेजरगंज, सोनबरसा, परिहार, बैरगनिया एवं डुमरा प्रखंडों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी टीम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर, सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला, सीतामढ़ी तथा संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम सुप्पी, रुन्नीसैदपुर, रीगा एवं बथनाहा प्रखंडों में छापेमारी करेगी।

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पुपरी अनुमंडल के लिए टीम

पुपरी अनुमंडल के लिए गठित टीम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों को शामिल किया गया है। यह टीम पुपरी, नानपुर, बोखड़ा, चोरौत, सुरसंड एवं बाजपट्टी प्रखंडों की निगरानी करेगी।

बेलसंड अनुमंडल के लिए टीम

बेलसंड अनुमंडल के लिए गठित टीम में सहायक निदेशक (शस्य), संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों को शामिल किया गया है। इस टीम को बेलसंड एवं परसौनी प्रखंडों में उर्वरक बिक्री की निगरानी एवं छापेमारी की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह छापेमारी दल किन कारणों से गठित किया गया है?
यह छापेमारी दल उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए गठित किया गया है।
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