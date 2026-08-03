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कृषि विभाग का 922 दुकानों पर छापा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में, खरीफ फसलों की खेती लगभग 88 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। किसानों की उर्वरकों की मांग बढ़ने के कारण कृषि विभाग ने कालाबाजारी रोकने के लिए जांच अभियान शुरू किया है। 922 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, और 739 का विपणन प्राधिकार पत्र रद्द किया गया। शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया।

कृषि विभाग का 922 दुकानों पर छापा

सीतामढ़ी। खरीफ फसलों की खेती जिले में लगभग 88 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। खेती के इस महत्वपूर्ण दौर में किसानों की उर्वरकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में सघन जांच अभियान शुरू किया है। जिला कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार ने बताया कि किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से उर्वरक निरीक्षकों की ओर से जिले के 922 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर पांच प्रतिष्ठानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि 739 प्रतिष्ठानों का उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र रद्द किया गया।

उन्होंने बताया कि सभी कृषि समन्वयकों, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को नियमित रूप से छापेमारी कर उर्वरक बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है। किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

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