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खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानों का लाइसेंस होगा रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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दाउदनगर, संवाद सूत्र।दाउदनगर प्रखंड में यूरिया और डीएपी खाद की निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायतों के बीच कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। किसानों द्वारा खाद की कालाबाजारी और मनमानी दर...

खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानों का लाइसेंस होगा रद्द

दाउदनगर प्रखंड में यूरिया और डीएपी खाद की निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायतों के बीच कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। किसानों द्वारा खाद की कालाबाजारी और मनमानी दर वसूले जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने कई खाद भंडारों में छापेमारी की है। अधिकारियों ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत ली जा रही हो या खाद की कालाबाजारी की जा रही हो तो इसकी सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रजनीकांत भारती ने बताया कि विभाग को खाद की कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें मिल रही हैं।

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शिकायतों के आधार पर कई खाद भंडारों में छापेमारी की गई है तथा जांच जारी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही हो, खाद की जमाखोरी की जा रही हो या कालाबाजारी की जा रही हो तो इसकी सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें।

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