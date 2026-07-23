खरीफ सीजन में 12 हजार 381 हेक्टेयर में अब तक नहीं हुई बुवाई

जिला कृषि विभाग ने पूर्व के साल के लक्ष्य कटौती कर 74 हजार 504 हेक्टेयर में आच्छादन लक्ष्य निर्धारित किया था

सिंघौल। निज संवाददाता जिला कृषि विभाग ने खरीफ सीजन में पूर्व के वर्षों में लक्ष्य में कटौती करते हुए इस साल 74 हजार 504 हेक्टेयर में आच्छादन लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन अब तक महज 83.38 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 62 हजार 123 हेक्टेयर ही बुवाई हो पायी है। इस प्रकार अब तक खरीफ सीजन में 12 हजार 381 हेक्टेयर में बुवाई नहीं हुई है। जबकि विभागीय निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड में किसानों को जागरूक करने में लाखो रुपये खर्च किये गए।

धानरोपनी की स्थिति बुवाई में सबसे खराब स्थिति धानरोपनी की है। जिला कृषि कार्यालय की ओर से इस साल धानरोपनी का लक्ष्य 11 हजार 883 हेक्टेयर निर्धारित किया था। लेकिन समय पर बारिश नहीं होने की वजह महज 42.06 प्रतिशत यानी कि 4997.86 हेक्टेयर में ही धानरोपनी की जा सकी। इसी प्रकार सोयाबीन के लिए 3045.75 हेक्टेयर में से 1847.62 हेक्टेयर, मक्का के लिए 51 हजार 644 हेक्टेयर में से 49 हजार 812 हेक्टेयर, अरहर के लिए 1056.70 हेक्टेयर में से 791.65 हेक्टेयर और उड़द के लिए निर्धारित 463 हेक्टेयर में 323 हेक्टेयर में बुवाई हुई है। जबकि गन्ना के लिए निर्धारित लक्ष्य 499.65 हेक्टेयर में से 356 हेक्टेयर में खेती की जा रही है।

जुलाई में बारिश जुलाई में अब तक किस प्रखंड में कितनी बारिश जिला सांख्यिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई माह में जिले के सभी प्रखंड में अच्छी बारिश हुई है। जुलाई माह में औसत 256.8 एमएम बारिश की प्रत्याशा होती है और 23 जुलाई तक औसत जिले में 224.4 एमएम बारिश हो चुकी है। इस माह में बेगूसराय प्रखंड में अब तक 195.4 एमएम, बरौनी में 155 एमएम, वीरपुर में 242 एमएम, मटिहानी में 277 एमएम, शाम्हो में 210.2 एमएम बारिश हुई है। वहीं बलिया प्रखंड में 263.6 एमएम, साहेबपुर कमाल में 318.7 एमएम, डंडारी में 185.6 एमएम, बखरी में 204.6 एमएम, गढ़पुरा में 243.6 एमएम, नावकोठी में 315.2 एमएम बारिश हुई है। जबकि तेघड़ा में 178.2 एमएम, बछवाड़ा में महज 133 एमएम, मंसूरचक में 228.2 एमएम, भगवानपुर में 169 एमएम, चेरियाबरियारपुर में 207.4 एमएम, छौड़ाही में 273.6 एमएम और खोदावंदपुर में अब तक जुलाई माह में 238.8 एमएम बारिश हुई है।