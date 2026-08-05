जुलाई में रेलवे ने अर्जित की ₹109.06 करोड़ की वाणिज्यिक आय
आगरा रेल मंडल ने जुलाई 2026 में यात्री परिवहन और वाणिज्यिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। 36 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष के 31 लाख से अधिक है। जुलाई 2026 में कुल यात्री आय 64.92 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की 60.88 करोड़ रुपये से 6.63 प्रतिशत अधिक है।
आगरा रेल मंडल ने जुलाई माह में यात्री परिवहन एवं वाणिज्यिक आय के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि जुलाई में आगरा रेल मंडल में 36 लाख लोगों ने यात्रा की। पिछले वर्ष जुलाई माह में 31 लाख लोगों ने यात्रा की थी। जुलाई 2026 में यात्री आय 64.92 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में आय 60.88 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार यात्री आय में लगभग 6.63 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कोचिंग आय जुलाई 2026 में ₹3.50 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 3.35 करोड़ रुपये थी।
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