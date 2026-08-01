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कैंप में 600 सेवानिवृत्त कर्मियों ने उठाया लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा रेल मंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक विशेष उम्मीद/एचआरएमएस कैंप का आयोजन किया, जिसमें 23 से 31 जुलाई तक 600 कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया। कैंप का मुख्य उद्देश्य शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना था। भविष्य में ऐसे कैंप जारी रहेंगे।

कैंप में 600 सेवानिवृत्त कर्मियों ने उठाया लाभ

आगरा रेल मंडल द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए आयोजित विशेष उम्मीद/ एचआरएमएस कैंप का समापन हो गया है। 23 से 31 जुलाई तक उत्तर मध्य रेलवे इंस्टीट्यूट में चले कैंप में 600 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लाभ उठाया। कार्मिक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्मीद कार्ड, एचआरएमएस प्रोफाइल, लॉगिन, पेंशन तथा अन्य सेवा संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। कैंप का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित, सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। पीआरओ संजय गौतम ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे।

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