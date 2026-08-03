आगरा मंडल ने लोडिंग से ₹37.06 करोड़ का राजस्व अर्जित किया

आगरा रेल मंडल ने जुलाई माह में माल परिवहन से ₹37.06 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि आईओएसी बाद से 75 रेक के लदान से ₹32.80 करोड़, आईसीडीवाई से कंटेनर की 11 रेक के लदान से ₹92.69 लाख तथा गोविंदगढ़ से बैलास्ट की 4 रेक के लदान से ₹92.70 लाख का राजस्व अर्जित किया गया। इसके साथ ही मथुरा से ई-ऑयल की 2 रेक के लदान से ₹13.82 लाख तथा झाड़ोली का बास से बैलास्ट की 1 रेक के लदान से ₹18.30 लाख, रामगढ़ से ई-ऑयल के 25 वैगन एवं डीओसी के 1 वैगन का लदान कर ₹23.03 लाख तथा यमुना ब्रिज से ई-ऑयल के 1 वैगन का लदान कर ₹87,191 का राजस्व अर्जित किया गया।