कैंप में 600 सेवानिवृत्त कर्मियों ने उठाया लाभ
आगरा रेल मंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायता के लिए विशेष एचआरएमएस कैंप का समापन किया। 23 से 31 जुलाई तक चले इस कैंप में 600 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। कैंप में नौकरी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया और आगे भी ऐसे कैंप आयोजित करने का वादा किया गया।
आगरा रेल मंडल द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए आयोजित विशेष उम्मीद/ एचआरएमएस कैंप का समापन हो गया है। 23 से 31 जुलाई तक उत्तर मध्य रेलवे इंस्टीट्यूट में चले कैंप में 600 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लाभ उठाया। कार्मिक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्मीद कार्ड, एचआरएमएस प्रोफाइल, लॉगिन, पेंशन तथा अन्य सेवा संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। कैंप का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित, सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। पीआरओ संजय गौतम ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे।
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