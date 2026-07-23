संक्रामक रोगों की रोकथाम व नियंत्रण का दिया प्रशिक्षण

नगर निगम आगरा के तहत मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट (एमएसयू) की तीन दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग का बुधवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में समापन हुआ। प्रशक्षिण में संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और प्रभावी सर्विलांस प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। इसमें एमएसयू आगरा और एमएसयू शिमला की टीमों ने भाग लिया। प्रशक्षिण के दौरान एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), रोग प्रकोप (आउटब्रेक) की जांच और ‘वन हेल्थ अप्रोच’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), नई दिल्ली की संयुक्त निदेशक डॉ. शुभांगी कुलसागे सहित अन्य विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बताया कि विभिन्न बीमारियों की समय पर पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रभावी सर्विलांस व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है।