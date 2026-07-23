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संक्रामक रोगों की रोकथाम व नियंत्रण का दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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नगर निगम आगरा के तहत मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट (एमएसयू) की तीन दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग का समापन हुआ। इस ट्रेनिंग में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। इसमें आईडीएसपी, रोग प्रकोप की जांच और 'वन हेल्थ अप्रोच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे।

संक्रामक रोगों की रोकथाम व नियंत्रण का दिया प्रशिक्षण

नगर निगम आगरा के तहत मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट (एमएसयू) की तीन दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग का बुधवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में समापन हुआ। प्रशक्षिण में संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और प्रभावी सर्विलांस प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। इसमें एमएसयू आगरा और एमएसयू शिमला की टीमों ने भाग लिया। प्रशक्षिण के दौरान एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), रोग प्रकोप (आउटब्रेक) की जांच और ‘वन हेल्थ अप्रोच’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), नई दिल्ली की संयुक्त निदेशक डॉ. शुभांगी कुलसागे सहित अन्य विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बताया कि विभिन्न बीमारियों की समय पर पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रभावी सर्विलांस व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है।

स्टेट सर्विलांस ऑफिस लखनऊ से आए डॉ. निशांत भारद्वाज ने प्रतिभागियों को रोग निगरानी तंत्र को मजबूत करने और फील्ड स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण की अध्यक्षता नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने की। समापन समारोह की अध्यक्षता सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर जिला वन अधिकारी राकेश कुमार मीणा, कृषि विभाग से सचिन शर्मा, आपदा विभाग से शिवम कुमार, पशुपालन विभाग के उप मुख्य पशु चिकत्सिा अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुख्य ऑपरेशन अधिकारी, खाद्य विभाग के चंद्र विजय सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कुलदीप भारद्वाज, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से डॉ. अमृता व जिला महिला चिकित्सालय की डॉ. सुनीता राठौर भी मौजूद रहीं।

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