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एफएसडीए ने 1,498 किलो गेहूं का आटा जब्त किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटी आटा और मैदा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 1,498 किलो गेहूं का आटा जब्त किया गया और 7 जगहों से नमूने लिए गए। एफएसडीए अधिकारी ने बताया कि आटा और मैदा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

एफएसडीए ने 1,498 किलो गेहूं का आटा जब्त किया

आगरा में मिलावटी आटा एवं मैदा उत्पादों के खिलाफ चल रहे एफएसडीए के विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत बुधवार को शहर से लेकर देहात तक कार्रवाई हुई। अभियान में एफएसडीए की टीमों ने अलग-अलग जगहों से 7 नमूने संग्रहित किए। इसके साथ ही टीम ने 1,498 किलो गेहूं का आटा जब्त किया। सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों आटा एवं मैदा उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को श्याम भोग एंटरप्राइजेज, बसई खुर्द, इरादत नगर से श्याम भोग ब्रांड गेहूं के आटे का एक नमूना लिया गया।

टीम ने यहीं से 42 हजार रुपये से अधिक कीमत का 1,498 किलो गेहूं का आटा मिलावट की आशंका पर जब्त किया गया। इसके साथ ही गोविंद प्रसाद एंड ब्रदर्स, फतेहपुर सीकरी से, विद्या फूड प्रोडक्ट्स, भागूपुर, एतमादपुर से, दुर्गा फूड प्रोडक्ट्स, उस्मानपुर से, अग्रवाल आटा चक्की, बोदला से और अग्रवाल फूड इंडस्ट्रीज, पीर कल्याणी, घटिया आजम खां से रसोई रतन ब्रांड गेहूं के आटे व मैदा का एक-एक नमूना भरा गया। महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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